Лондон, 24 декабря, 2015, 07:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Лондон обменялась с британскими спецслужбами разведданными, сообщает газета The Times со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Brian Smithson Андре Уоллес. Шепот. 1984

Встреча прошла в присутствии премьер-министра Дэвида Кэмерона в его загородной резиденции еще в октябре 2015 года. Тогда глава ФРГ передала главе службы контрразведки MI5 Эндрю Паркеру, руководителю внешней разведки Великобритании MI6 Алексу Янгеру и директору Центра правительственной связи Великобритании Роберту Ханнигану информацию о России, ее президенте, ситуации в Крыму и на Украине.

Со своей стороны руководители спецслужб Великобритании передали Меркель данные о террористической группировке «Исламское государство». Издание подчеркивает, что спецслужбы Великобритании и ФРГ регулярно обмениваются информацией на официальном уровне.