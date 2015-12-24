Вашингтон, 24 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы на протяжении нескольких лет искала контакты с представителями его режима, которые могли бы осуществить в стране военный переворот, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

snipview.com Переворот в Сирии

В 2011 году власти США начали искать «трещины» в режиме — офицеров-алавитов, которые могли бы теоретически возглавить военную смену режима. Эти усилия не увенчались успехом — найти достаточное количество людей, способных на переворот, Вашингтон не смог.

По словам одного из бывших сотрудников администрации президента США, людям предлагались «различные стимулы», чтобы они отказались от поддержки президента Сирии Башара Асада. К лету 2012 года стратегия Белого дома в деле организации смены режима не удалась и США сменили тактику — перешли к поддержке мятежников.

Бывший посол США в Дамаске Роберт Форд отметил, что режим Асада «очень гибкий в политическом аспекте». «Они очень умные». — подчеркнул дипломат.