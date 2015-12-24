Москва, 24 декабря, 2015, 16:12 — ИА Регнум. Россия зачем-то поторопилась заключить ряд выгодных для нее контрактов с уходящим правительством Кристины Киршнер. Ввиду претензий коррупционной направленности к ряду бывших членов уходящего кабмина, новое руководство Аргентины намерено проверить их на коррупционную составляющую.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин и экс-президент Арегнтины Кристина Киршнер

По мнению редактора ИА REGNUM Татьяны Полосковой, паниковать по поводу возможного пересмотра новым правительством Аргентины торгово-экономических соглашений пока преждевременно. Терять рынок сбыта своей сельхозпродукции никто не захочет, да и прерывать взаимовыгодное сотрудничество в других сферах — тоже. Многое будет зависеть от того, что сможет предложить Россия Аргентине, и смогут ли США перебить нашу ставку. Всё станет ясно в ближайшее время.

Единственное, что хотелось бы, так это чтобы наше руководство перестало выдавать желаемое за действительное, путать бизнес с дружбой и вводить этим в заблуждение своих граждан.

Тогда не было бы «удара в спину» от Турции, наши заокеанские «друзья» в присущей им дружеской манере не строили бы вокруг наших границ военных баз. Нет, базы-то строили бы, но мы точно знали бы, что друзья у твоих границ противоракеты не размещают.

Подробности читайте здесь: Ставить крест на российско-аргентинском сотрудничестве пока рано

Все статьи автора: Татьяна Полоскова