Москва, 24 декабря, 2015, 14:28 — ИА Регнум. В наследство от СССР сегодняшней России досталась длительная и продуктивная история отношений с черным континентом. Смогут ли российские компании воспользоваться плодами столь ценного наследства? Автор ИА REGNUMЕлена Ханенкова проанализировала возможные пути возвращения Россией утраченных с распадом СССР позиций на рынках третьих стран.

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В противоборстве с США Советский Союз активно развивал и укреплял отношения с так называемой мировой периферией. Но после «перестройки» и распада СССР России стало не до своих африканских, северокорейских, вьетнамских и прочих партнеров.

В результате в этих странах имеются справедливые претензии к России за что, что она их «бросила». Одновременно в этих странах сохраняются и добрые воспоминания о временах сотрудничества с СССР.

Может быть, пришло время вернуться туда, откуда мы так постыдно бежали 20 с лишним лет назад? Или мы оставим Африку в безраздельном владении и пользовании Китая?

Восстановить влияние России в Африке было бы полезно и правильно, но готов ли к этому отечественный бизнес, который, будто во исполнение указа «Треста Д.Е.» («Даешь Европу!») последние 25 лет с упорством маньяка стремился именно и только в Европу?

Подробности читайте здесь: В тени Китая: достанется ли России африканское наследство СССР?

Все статьи автора: Елена Ханенкова