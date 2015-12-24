Анадырь, 24 декабря, 2015, 04:39 — ИА Регнум. Прокуратура Чукотского автономного округа проводит проверку по факту сообщений СМИ об убийстве белой медведицы на острове Врангеля. Об этом 24 декабря сообщает агентство FlashNord со ссылкой на источник в ведомстве.

animal-worlds.ru Белая медведица

«Мы проверяем исполнение природоохранного законодательства. Аналогичную проверку начали и полицейские, но уже в рамках уголовно-процессуального законодательства», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что из Генпрокуратуры никакой информации на этот счёт не поступало. «Нам генеральная прокуратура никакой проверки не поручала, мы ей сами занялись», — добавил источник.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава Минприроды Сергей Донской обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование инцидента на острове Врангеля, назвав произошедшее «вопиющим нарушением норм российского и международного природоохранного законодательства».

«В Минприроды России поступило видео, на котором отчётливо зафиксированы кадры хладнокровного убийства занесённого в Красную книгу РФ и охраняемого международными договорами белого медведя. Убийство охраняемого вида совершил, по предварительным данным, один из рабочих при помощи взрывпакета», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудник компании «Русальянс», работающий на стройке Минобороны в Арктике, вместе с кормом подбросил белому медведю взрывпакет. Инцидент, в результате которого животное получило сильные ранения и скончалось, засняли на видео и выложили в социальных сетях.

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