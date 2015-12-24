Санкт-Петербург, 24 декабря, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Продолжение войны с Наполеоном на европейском театре военных действий — это стратегическая политическая ошибка императора Александра I или заговор европейских элит с целью ослабления России?

Франц Крюгер. Конный портрет Александра I. 1832

До сих пор не потерял своей политической актуальности вопрос о том, а нужно ли было самодержцу Российскому присоединять Польшу в том виде, в котором это присоединение состоялось. В перипетиях «польского вопроса» разбирался постоянный автор ИА REGNUMОлег Айрапетов.

Существует точка зрения, что Александра I поймали в ловушку «польского вопроса» и тем самым переформатировали политику России в Европе на столетия. Сейчас уже очевидно, что российский император как глава государства, сломавшего хребет Наполеону, имел право проводить более последовательную политику в отношении Балкан. Что, без всякого сомнения, вызывало приступы ночной паники в туманном Альбионе.

Также не вызывает сомнения и тот факт, что, осуществляя политику сдерживания Российской империи, британские лорды не могли не помочь императору Александру I втянуть страну в затяжное разбирательство с поляками.

Подробности читайте здесь: Опасный романтизм и успокоение Европы: 200 лет назад

Все статьи автора: Олег Айрапетов