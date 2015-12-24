Тбилиси, 24 декабря, 2015, 04:23 — ИА Регнум. Возглавить правительство Грузии после ухода в отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили может нынешний министр иностранных дел страны Георгий Квирикашвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на членов правительства.

sbornaya-rossii.ru Шахматы

Ожидается, что освободившийся пост министра иностранных дел займёт его нынешний заместитель Михаил Джанелидзе. Нодара Хадури на посту министра финансов может сменить нынешний министр экономики Дмитрий Кумсишвили, кресло которого в свою очередь займёт либо глава Экономического совета при премьер-министр Георгий Гахария, либо гендиректор Грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе.

Как передавало ИА REGNUM, Ираклий Гарибашвили вечером 23 декабря сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.

В соответствии с Конституцией Грузии, после отставки премьер-министра правительство считается отставным. Позднее в тот же день президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал распоряжение о назначении всего состава правительства исполняющим обязанности до формирования нового кабинета.

Читайте также:

С отставкой премьера в Грузии появились предпосылки для досрочных выборов

Эксперт: Премьер-министр Грузии логически был вынужден уйти