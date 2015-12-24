Пост премьер-министра Грузии может занять нынешний глава МИД
Тбилиси, 24 декабря, 2015, 04:23 — ИА Регнум. Возглавить правительство Грузии после ухода в отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили может нынешний министр иностранных дел страны Георгий Квирикашвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на членов правительства.
Ожидается, что освободившийся пост министра иностранных дел займёт его нынешний заместитель Михаил Джанелидзе. Нодара Хадури на посту министра финансов может сменить нынешний министр экономики Дмитрий Кумсишвили, кресло которого в свою очередь займёт либо глава Экономического совета при премьер-министр Георгий Гахария, либо гендиректор Грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе.
Как передавало ИА REGNUM, Ираклий Гарибашвили вечером 23 декабря сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.
В соответствии с Конституцией Грузии, после отставки премьер-министра правительство считается отставным. Позднее в тот же день президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал распоряжение о назначении всего состава правительства исполняющим обязанности до формирования нового кабинета.
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