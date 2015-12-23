Лондон, 23 декабря, 2015, 23:29 — ИА Регнум. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не исключил, что в ближайшее время обратится к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище. Об этом бывший олигарх заявил в интервью BBC.

znaikak.ru Замок из песка

«Я рассматриваю разные возможности, — сказал Ходорковский. — Одна из них — просить политическое убежище в Великобритании. Но говорить об этом пока не готов».

Бывший владелец ЮКОСа также отметил, что заочный арест означает для него невозможность компромисса с руководством РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский был объявлен Следственным комитетом России (СКР) в международный розыск.

Бизнесмен и оппозиционер разыскивается по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина, которые произошли в 1998—1999 годах.

8 декабря экс-главу ЮКОСа объявили в федеральный розыск.

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