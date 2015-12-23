Тбилиси, 23 декабря, 2015, 23:01 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже издал распоряжение о назначении всего состава правительства исполняющим обязанности до создания нового состава правительства страны.

proxymysite.appspot.com Георгий Маргвелашвили — президент Грузии

Как заявил журналистам парламентский секретарь президента Георгий Кверенчхиладзе, в соответствии с Конституцией парламентское большинство представит президенту кандидатуру премьер-министра, а президент в течение семи дней должен официально назвать и представить парламенту кандидатуру премьера.

Как сообщалось ранее, 23 декабря, в 20:00 часов, Ираклий Гарибашвили сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.