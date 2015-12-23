Тбилиси, 23 декабря, 2015, 22:58 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили уважает свободное решение Ираклия Гарибашвили об отставке с поста премьер-министра и подчеркивает, что политические процессы в стране протекают в рамках Конституции.

ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

«В соответствии с Конституцией, после отставки премьер-министра правительство считается отставным. Конституция поручает президенту Грузии наложить исполнение обязанностей на то же правительство, того же премьер-министра, тех же министров, так что в скором времени будет издан акт президента, и Ираклий Гарибашвили и другие министры продолжат управление страной. У них было и есть доверие парламента, и это доверие будет у них до тех пор, пока парламенте не создаст новое правительство», — заявил Усупашвили.

По его словам, страна управляется, процессы протекают стабильно, бесперебойно, все министры и все должностные лица продолжат работу в обычном режиме.

Председатель парламента разъяснил и те законодательные нормы и процедуры, которые сопровождают отставку главы правительства. По информации Усупашвили, после решения Ираклия Гарибашвили наступил черед парламентского большинства, которое должно назвать кандидата в премьер-министры и в течение недели представить его президенту. Обсудить этот вопрос и принять решение парламентское большинство, по заявлению спикера, собирается в пятницу, 25 декабря.

Обсуждение вопроса объявления доверия новому составу правительства парламент намерен закончить в начале будущей недели. «Так что, до Нового года мы сумеем сформировать новое правительство, и это правительство продолжит управление страной», — заявил Усупашвили.

Он повторил то, что ранее уже сказал Гарибашвили: нынешнее правительство утверждает в стране новые традиции завоевания и сохранения власти. «В нашем случае первый премьер-министр через год покинул пост и счел необходимым дать поле деятельности другим членам своей команды. Ираклий Гарибашвили сделал тот же шаг, и я уверен, что эта традиция будет продолжена, потому что премьеры, спикеры, президенты не нужны нам до конца жизни. Они нужны нам до тех пор, пока сами чувствуют, что способны делать дело и имеют должную энергию, желание и энтузиазм», — подчеркнул Усупашвили.

Как сообщалось ранее, 23 декабря, в 20:00 часов, Ираклий Гарибашвили сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.