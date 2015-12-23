Дамаск, 23 декабря, 2015, 22:03 — ИА Регнум. ООН не может подтвердить данные международной правозащитной организации Amnesty International об авиаударах Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии, которые якобы привели к гибели множества мирных жителей. Об этом заявил в среду, 23 декабря, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Militant Video Боевики ИГИЛ разрушили статуи Пальмиры

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью отметил доклад Amnesty International о предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права, которые произошли в результате российских авиаударов в Сирии, — цитирует Хака «RT». — ООН не может самостоятельно подтвердить случаи, представленные в докладе».

Ранее правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, согласно которому ВКС РФ в Сирии якобы совершают военные преступления и регулярно наносят удары не по позициям боевиков, а по мирным жителям и гражданским объектам.

Читайте также: Песков: В Кремле не видели доклад Amnesty International