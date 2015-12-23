Берн, 23 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. Власти Швейцарии не исключают выдачу Российской Федерации бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который объявлен в международный розыск. Об этом в среду, 23 декабря, передаёт радиостанция «Говорит Москва», которая получила ответ на письменный запрос от Министерства юстиции и полиции Швейцарии.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский

«Однако, в соответствии с решениями швейцарского Федерального Верховного суда, экстрадиция возможна только в том случае, если российские власти предоставят гарантии исполнения основных прав, — говорится в письменном ответе. — Швейцарское Федеральное управление юстиции рассмотрит арест Ходорковского только на основании официального запроса о выдаче».

В пресс-службе ведомства добавили, что не могут прокомментировать, намерены ли в ближайшее время экстрадировать бывшего главы ЮКОСа, так как подобная информация конфиденциальна.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский был объявлен Следственным комитетом России в международный розыск.

Бизнесмен и оппозиционер разыскивается по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина, которые произошли в 1998—1999 годах. 8 декабря Ходорковского объявили в федеральный розыск.

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