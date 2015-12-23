Кишинёв, 23 декабря, 2015, 21:24 — ИА Регнум. Бывший министр просвещения Молдавии Майя Санду объявила 23 декабря о создании собственной политической партии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Санду заявила, что идет на этот шаг, чтобы «сменить действующий политический класс и не потерять то малое, что у нас осталось». «Нам нужны другие люди в руководстве страны», — добавила бывший министр.

omg.md Майя Санду

«Мы все убедились, что нынешний политический класс себя скомпрометировал, разочаровал. В результате у нас неэффективное правительство, государство на грани исчезновения. Я думаю, это большой вызов, но это еще и возможность для честных и неподкупных людей создать команду и вместе попытаться изменить политический класс, после чего перейти к созданию другой страны, другого государства», — заявила Майя Санду в эфире радиостанции Europa Libera.

Решение Майи Санду о создании собственной политической партии уже приветствовали кандидат в премьеры Молдавии Ион Стурза и платформа «Достоинство и правда» (DA). При этом лидер DA Андрей Нэстасе выразил уверенность, что его партии удастся договориться о сотрудничестве с политформированием Майи Санду, и на будущих парламентских выборах они будут союзниками, а не конкурентами.

ИА REGNUM отмечает, что решение о создании собственной партии Майя Санду приняла на фоне острого политического кризиса в стране, который с большой вероятностью ведет к досрочным парламентским выборам.

На фоне полного провала партий бывшего Альянса за евроинтеграцию на правом политическом фланге Молдавии при прямом участии западных структур в настоящее время спешно появляются новые фигуры и создаются политические проекты.

Ранее, напомним, влиятельный американский политолог румынского происхождения, аналитик The Jamestown Foundation Владимир Сокор заявил, что Молдавия однозначно движется к досрочным выборам, и необходима консолидация правоцентристских сил, которые поддерживают курс на «европейскую интеграцию». В такой союз, по его словам, могут войти остатки Либерально-демократической партии, платформа «Достоинство и правда», а также нынешний кандидат в премьеры Ион Стурза и экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду.

Согласно социологическим опросам, Санду наряду с лидером Нашей партии Ренато Усатым и председателем Партии социалистов Игорем Додоном входит в тройку политических лидеров, пользующихся наибольшей поддержкой в обществе. Согласно «Барометру общественного мнения» за ноябрь 2015 года, ей доверяют 39% граждан — самый высокий показатель из всех молдавских политиков прозападного спектра.