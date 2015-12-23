Тбилиси, 23 декабря, 2015, 21:10 — ИА Регнум. Никаких убедительных поводов, не говоря уже о причинах, для ухода Ираклия Гарибашвили в отставку с должности премьер-министра Грузии не существует, считает грузинский эксперт Сосо Цискаришвили.

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«Таким спокойным и счастливым, каким телеканалы представили бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 23 декабря вечером, когда он делал заявление об отставке, за три года правления его никто не видел. Видимо, он освободился от бремени, которое вовсе не было его мечтой», — отметил Цискаришвили, комментируя заявление Ираклия Гарибашвили об отставке с поста премьера.

По оценке эксперта, Гарибашвили можно считать рекордсменом среди всех премьеров Грузии, узнавших о собственной отставке позже остальных.

«Единственный, кто мог его уволить, до сих пор старался хвалить Ираклия Гарибашвили и ставить его в пример другим, хотя большинство населения Грузии все это время считало, что он занимает не свое место. Как говорится, не в свои сани не садись. Сегодня оказалось, что эти сани спустились с гор, но уже без премьера», — констатировал Сосо Цискаришвили.

Эксперт не исключил, что отставка Гарибашвили могла быть связана с определенным недовольством Москвы, так как доклад уже бывшего премьера о трехлетней деятельности своего правительства не содержал комплиментов в адрес московских властей. Более того, Ираклий Гарибашвили обошел вниманием решение властей России об упрощении визового режима для граждан Грузии и заявление об отмене этого режима в будущем.

Но самой реальной версией и объяснением неожиданной отставки премьера Сосо Цискаришвили считает создание предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов.

«Самая реальная версия — это появившаяся в данном случае возможность проведения досрочных парламентских выборов. Если Бидзина Иванишвили решил, что чем дальше, тем для его коалиции хуже, то лучше объявить досрочные парламентские выборы на полгода раньше. Не исключено, что вскоре коалиция Иванишвили заговорит о кризисе в парламенте. А это даст президенту основания для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов», — заявил Сосо Цискаришвили.

Как сообщалось ранее, 23 декабря, в 20:00 часов, Ираклий Гарибашвили сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.