Москва, 23 декабря, 2015, 20:50 — ИА Регнум. Глава Минприроды России Сергей Донской обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование инцидента на острове Врангеля, где ранее жестоко убили белого медведя. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

Спящий белый медведь

«В Минприроды России поступило видео, на котором отчетливо зафиксированы кадры хладнокровного убийства занесенного в Красную книгу РФ и охраняемого международными договорами белого медведя, — говорится в сообщении. — Убийство охраняемого вида совершил, по предварительным данным, один из рабочих при помощи взрывпакета».

Глава Минприроды подчеркнул, что кадры являются «подтверждением вопиющего нарушения норм российского и международного природоохранного законодательства».

Ранее телеканал LifeNews опубликовал ролик, на котором запечатлен белый медведь, извивающийся и трущийся о снег окровавленной мордой. По данным издания, прикормленное людьми хищное животное съело взрывпакет, который ему якобы подбросил повар.

По предварительным данным, съемка производилась работниками компании «Русальянс» на острове Врангеля в Арктике.

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