Тбилиси, 23 декабря, 2015, 20:39 — ИА Регнум. Заявление Ираклия Гарибашвили об отставке с поста премьер-министра Грузии неожиданным не было, считает грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе и напоминает, что он лично неоднократно критиковал как самого Гарибашвили, так и возглавляемый им кабинет министров за очень слабые решения и отсутствие результатов.

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«Правительство, которое возглавлял Гарибашвили, было очень слабым, и результатов у него было мало. Как его предшественник в течение года не сумел создать ощутимых результатов, так и Гарибашвили не смог добиться этого в течение своего двухлетнего правления. Поэтому для меня его отставка — не новость. Я давно предлагал им интенсивно менять свой состав и быть нацеленными на конкретные результаты по всем министерствам, ежегодно проверять выполнение намеченного, а если нет результатов — уходить в отставку», — заявил Демур Гиорхелидзе.

Эксперт пояснил, что Грузия пока не сформировалась как стабильное государство, и для достижения стабильности ей предстоит пройти еще много этапов.

«А до тех пор, пока мы не достигнем такой стабильности, необходимо, чтобы народ был уверен, что власть, которую он избирает, действительно заботится об улучшении его благосостояния. Как раз этого у правительства и не было. Если бы Гарибашвили как премьер был более критичным, критически анализировал свою деятельность, он был бы успешным главой правительства. А в создавшейся ситуации он логически был вынужден уйти в отставку, так как возглавляемая им команда была очень слабой и фактически была обречена на провал на предстоящих в будущем году парламентских выборах», — заявил Гиорхелидзе.

Как сообщалось ранее, 23 декабря, в 20:00 часов, Ираклий Гарибашвили сделал заявление об отставке с поста премьер-министра Грузии.