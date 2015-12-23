Тбилиси, 23 декабря, 2015, 20:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отставке. Специальное обращение, которого СМИ и общественность ожидали от него весь день, уже бывший премьер сделал в 20:00 часов по тбилисскому времени. Заявление Ираклий Гарибашвили делал перед камерами, в прямом эфире, и возможности задать отставному премьеру вопросы журналистам не дали.

intermedia.ge Ираклий Гарибашвили — бывший Премьер-министр Грузии

«Вы знаете, что каждый человек имеет право на свободный выбор. Все мои шаги до сих пор вытекали из той ответственности, которую я избрал… Наша борьба в 2012 году увенчалась победой нашего народа, и я горжусь, что взял на себя величайшую ответственность перед моей страной и народом», — начал свое обращение бывший глава правительства.

Он сделал краткий обзор «успешной деятельности» правительства Грузии, которое возглавлял в течение трех лет, после чего заявил, что решил последовать примеру своего предшественника Бидзины Иванишвили и уйти в отставку. При этом Ираклий Гарибашвили заверил, что должность для него самоцелью никогда не была.

«После того, как Бидзина Иванишвили сделал беспрецедентный шаг и по своей инициативе ушел в отставку, он создал пример того, как политик должен делать полезное для страны дело как своим приходом в политику, так и своей отставкой. Должность для меня — будь то пост министра внутренних дел или премьер-министра — самоцелью никогда не была. Это было средство служить своей стране и своему народу. Такую политическую культуру начала внедрять наша команда. Поэтому большое значение имеет то, какой пример мы подадим нашим детям, нашим будущим поколениям», — заявил Гарибашвили.

Он выразил благодарность всем членам своей команды за поддержку и сотрудничество, поблагодарил за поддержку супругу, пожелал успехов будущему премьер-министру и подчеркнул, что останется «верным солдатом своей родины».