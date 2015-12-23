В Мадриде переименуют улицы, названия которых связаны с Франко
Мадрид, 23 декабря, 2015, 20:32 — ИА Регнум. В течение полугода будут изменены имена 30 улиц и площадей, названных в честь лиц, связанных с диктатурой Франко. Также будут убраны лозунги этой эпохи, 5 памятных досок и монументов. Принятые меры направлены на признание преступлений и беззакония, происходивших в этот период, передает TeleSUR.
Вместо имен деятелей диктатуры Франко улицы получат названия важных исторических событий, имена людей, которые работали на общее благо и оставили свой след в истории, отмечает издание.
Также будет разработан комплексный план, который призван выполнить Закон об исторической памяти, принятый в 2007 г. во время правительства Хосе Луиса Сапатеро (PSOE).
TeleSUR отмечает, что инициатива была принята с поддержкой Ahora Madrid («Сейчас Мадрид») — правящей коалиции Мадрида, сформированной общественными движениями, Испанской социалистической рабочей партией (PSOE) и партией Сiudadanos («Граждане»).
Народная партия Испании (PP) выступила против этого решения и потребовала принять поправки, направленные на выполнение Закона об исторической памяти.
В октябре бывший испанский судья Бальтасар Гарсон обвинил правительство Мариано Рахоя в невыполнении рекомендаций ООН, о расследовании преступлений франкизма, отмечает TeleSUR.
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Первые переименования мадридских улиц произошли в 1980 году — через пять лет после смерти диктатора Франциско Франко, однако, переименование коснулось лишь части улиц.
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Франсиско Франко возглавил государственный переворот против правительства Второй Испанской Республики и находился у власти с 1939 по 1975 гг. Тем не менее, многие его политики продолжают находиться у власти и сегодня, комментирует TeleSUR.
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