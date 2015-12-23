Мадрид, 23 декабря, 2015, 20:32 — ИА Регнум. В течение полугода будут изменены имена 30 улиц и площадей, названных в честь лиц, связанных с диктатурой Франко. Также будут убраны лозунги этой эпохи, 5 памятных досок и монументов. Принятые меры направлены на признание преступлений и беззакония, происходивших в этот период, передает TeleSUR.

Björn Láczay Оскверненный горельеф Франко на главной площади Мадрида Пласа Майор

Вместо имен деятелей диктатуры Франко улицы получат названия важных исторических событий, имена людей, которые работали на общее благо и оставили свой след в истории, отмечает издание.

Также будет разработан комплексный план, который призван выполнить Закон об исторической памяти, принятый в 2007 г. во время правительства Хосе Луиса Сапатеро (PSOE).

TeleSUR отмечает, что инициатива была принята с поддержкой Ahora Madrid («Сейчас Мадрид») — правящей коалиции Мадрида, сформированной общественными движениями, Испанской социалистической рабочей партией (PSOE) и партией Сiudadanos («Граждане»).

Народная партия Испании (PP) выступила против этого решения и потребовала принять поправки, направленные на выполнение Закона об исторической памяти.

В октябре бывший испанский судья Бальтасар Гарсон обвинил правительство Мариано Рахоя в невыполнении рекомендаций ООН, о расследовании преступлений франкизма, отмечает TeleSUR.

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Первые переименования мадридских улиц произошли в 1980 году — через пять лет после смерти диктатора Франциско Франко, однако, переименование коснулось лишь части улиц.

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Франсиско Франко возглавил государственный переворот против правительства Второй Испанской Республики и находился у власти с 1939 по 1975 гг. Тем не менее, многие его политики продолжают находиться у власти и сегодня, комментирует TeleSUR.

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