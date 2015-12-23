Асунсьон, 23 декабря, 2015, 20:18 — ИА Регнум. Продолжающийся разлив реки Парагвай поднял уровень воды в некоторых районах до 7,61 метра. Количество семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, превысило 17 тыс. В столице остро не хватает помещений для размещения лиц, оставшихся без крова, сообщает ABC Color.

Alejandro Gómez Парагвай. 1968

Директор по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Виктор Уго Перальта утверждает, что ситуация в городе чрезвычайная, однако министр по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Парагвая заявил, что ситуация находится «под контролем», и оснований для объявления в стране чрезвычайного положения нет.

В своем предновогоднем выступлении мэр Асунсьона Марио Феррейро назвал происходящее в столице и некоторых регионах Парагвая «большой гуманитарной трагедией».

Накануне ИА REGNUM сообщало, что северо-восточные провинции Аргентины также пострадали от разлива рек Парана, Уругвай и Парагвай. Разлив произошел вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии.

22 декабря из провинций аргентинских провинций Чако, Корриентес и Энтре-Риос эвакуировано 3 500 человек.

Сегодня число эвакуированных из аргентинских провинций возросло вдвое и достигло 7 500 человек, сообщает Clarin.