Пекин, 23 декабря, 2015, 20:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы КНР ведут активные переговоры с представителями США по вопросу экстрадиции в Китай экс-чиновников, осужденных за экономические преступления.

Следы на песке

Прежде всего китайскую сторону интересует выдача пяти бывших госслужащих, которые сбежали в Соединенные Штаты после громких коррупционных скандалов. Лишь один из них в настоящий момент арестован и находится под стражей.

Речь идет о бывшем вице-мэре г. Вэньчжоу Ян Сючжу, который обвиняется во взяточничестве и незаконной миграции. Соединенные Штаты попросили судебные органы Китая предоставить больше доказательств и помочь с расследованием всех пяти случаев.

Представители судебной власти Китая мгновенно откликнулись на просьбу американских коллег, пишет «Синьхуа».

В последние годы США, Канада и Австралия стали популярными направлениями для бегства преступников из Китая. Причиной этого является непростая система экстрадиции. Несмотря на это, в апреле 2015 г. китайское правительство запустило операцию по возвращению в КНР беглых преступников. В результате операции в Китай вернули 150 нарушителей закона из 32 стран.

Кроме того, был составлен список из 100 фамилий тех, кто совершил особо тяжкие преступления и в настоящий момент укрывается в другой стране. В результате менее чем через год 48 человек были экстрадированы по запросу КНР, при этом из США было экстрадировано всего двое преступников. Среди них был 64-летний Хуан Южун — бывший высокопоставленный чиновник из провинции Хэнань, который добровольно сдался властям США после 13 лет нахождения в бегах.

Правительство КНР выступает за дальнейшее ужесточение наказаний для коррумпированных чиновников. Борьба с коррупцией продолжает являться ключевым пунктом во внутренней политике Китая.