Кош-Агач, Алтай, 23 декабря, 2015, 20:12 — ИА Регнум. Вторую солнечную станцию мощностью 5 МВт открыли накануне в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Первая станция аналогичной мощности была открыта здесь около полутора лет назад. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры компании «Хевел», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Солнечная электростанция в Кош-Агачском районе Республики Алтай

«Не прошло и двух лет с тех пор, как 4 сентября 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин открыл первую очередь солнечной электростанции в Кош-Агаче, это действительно был исторический момент, когда первая генерация в Республике Алтай отдала энергию в сеть. Сегодня мы открываем вторую солнечную станцию здесь же. Это очень серьезный успех и для Кош-Агачского района, для системы энергетики Республики Алтай, для будущего», — отметил на открытии первый вице-премьер региона Роберт Пальталлер.

Все оборудование, на котором работает станция, российского производства, рассказал журналистам гендиректор компании «Хевел» Игорь Шахрай. В соответствии с программой ввода новых мощностей по возобновляемой энергетике локализация должна быть не ниже 70%. По новым станциям эта цифра составляет 100%, потому что и солнечные модули, и конструкции, и электротехническое оборудование производится в России.

По экспертным оценкам, две солнечные станции общей мощностью 10 МВт в Кош-Агачском районе позволят перекрыть почти четверть дневного потребления электроэнергии Республики Алтай, снизят ее энергодефицитность и сократят зависимость от перетоков из соседних регионов, которые, в том числе, сопряжены с большими потерями электроэнергии в сетях при транспортировке на большие расстояния.

Ввод в эксплуатацию собственных генерирующих мощностей даст положительный импульс для социально-экономического развития Кош-Агачского и соседних районов республики. В частности, поможет развитию сельского хозяйства, туризма, горнорудной промышленности. На территории Кош-Агачского района, например, разведаны значительные запасы редкоземельных металлов, разработка которых до настоящего времени была затруднена из-за отсутствия необходимых энергетических мощностей.

В 2016 году на территории региона планируется построить две солнечных станции мощностью 5 МВт каждая — в Онгудайском и Усть-Канском районах. В 2017—2018 годах планируется строительство станции мощностью 25 МВт в Майме, а в 2019-м — в Ине (25 МВт).

Напомним, что ввод в эксплуатацию даже первой очереди Кош-Агачской СЭС привел к небывалому росту индекса производства промышленной продукции. Только за январь-август текущего года он составил 129,8%. Специалисты связывают рост с началом работы солнечной электростанции. Только за первые четыре месяца 2015 года полезный отпуск электроэнергии в сеть составил 3 405 651 кВт/часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производство электроэнергии в Горном Алтае выросло вдвое

«Это эффект низкой базы, — говорил в начале осени в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — Помнится, один из бывших губернаторов республики говорил, что, мол, построишь здесь маленький свечной заводик, и общий рост производства по статистическим показателям сразу будет заметен. Так и в этой ситуации — при общих негативных тенденциях в целом по стране Республика Алтай вышла по итогам полугодия в абсолютные лидеры по Сибири по росту производства. Этот рост составил почти 24%, в то время как показатели промпроизводства Омской и Новосибирской областей выросли «всего» на 1,3% и 0,3% соответственно, а уровень производства остальных регионов федерального округа и вовсе снизился. Учитывая, что на Алтае планируется и дальнейшее развитие солнечной энергетики, такой своеобразный эффект «нового свечного заводика» мы будем наблюдать еще некоторое время».

Республика Алтай является энергодефицитным регионом, и решение этой проблемы является одним из приоритетов экономической политики властей. Ранее для этого планировалось строительство гидроэлектростанций, однако впоследствии акцент был сделан на развитие солнечной энергетики, тем более что высокогорный Кош-Агачский район для этого отлично подходит — количество солнечных дней в году здесь достигает трехсот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4,6 ГВт генерирующих мощностей заработают в России до конца года

Добавим, что 21 декабря в соседней Хакасии ввели в промышленную эксплуатацию крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию Абаканскую СЭС, ее мощность составляет 5,2 МВт. Всего до конца этого года в России планируется ввести в строй порядка 4,6 ГВт генерирующих мощностей новых энергоблоков и станций, заявил на днях премьер-министр Дмитрий Медведев.