Тбилиси, 23 декабря, 2015, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел со своего поста. Об этом политик заявил сегодня, 23 декабря, на чрезвычайном брифинге в администрации правительства.

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«Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны», — цитирует Гарибашвили «Грузия Online». Причины своей отставки он не назвал.

Согласно Конституции Грузии, в случае отставки премьер-министра автоматически приостанавливаются полномочия всего правительства, и министры становятся исполняющими обязанности.

После отставки премьер-министра президент страны должен провести консультации с парламентским большинством и не позже 7-дневного срока должен назвать кандидата на вакантный пост.

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