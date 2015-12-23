Красногорск, 23 декабря, 2015, 19:35 — ИА Регнум. План по созданию оборудованных рабочих мест для людяей с ограниченными возможностями выполнен в Подмосковье, заявила 23 декабря министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Инвалидное кресло

«В 2015 году было оборудовано 617 рабочих мест для незанятых инвалидов», — сообщила Фаевская. По ее словам, согласно указу президента РФ Владимира Путина в Подмосковье принимаются все меры по по обеспечению занятости инвалидов.

Напомним, в августе пресс служба министерства образования Московской области сообщала, что в области расширен перечень специальностей, доступных для людей с ограниченными возможностями до 67 профессий. Среди доступных для инвалидов специальностей: бухгалтер, соцработник, педагог, программист, повар, швея, маляр, парикмахер, кондитер, автомеханик и прочие.