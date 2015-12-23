Сыктывкар, 23 декабря, 2015, 19:28 — ИА Регнум. По словам председателя комитета по социальной политике Натальи Паншиной, в Государственный Совет поступает большое количество обращений от жителей региона, обеспокоенных закрытием аптек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

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Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, аптечные пункты закрываются из-за их нерентабельности и общего снижения доходов республиканской аптечной сети.

«Этот процесс проходит под строгим контролем. Функции по продаже лекарств переходят к ФАПам или врачебным амбулаториям. Поэтому обеспечение населения необходимыми препаратами пострадать не должно», — отметил министр.

Алена Громова — глава сельского поселения «Палевицы», где аптечный пункт закрылся совсем недавно, рассказала, что нагрузка на сотрудников ФАПа существенно возросла.

«Им приходится и на вызовы ездить — а у нас протяженность села более тринадцати километров — и лекарства продавать, так что, логистику еще предстоит наладить», — поделилась руководитель.

Народные избранники обратились к Дмитрию Березину с просьбой обеспечивать обязательное предварительное согласование с муниципалитетами всех вопросов, связанных с ликвидацией аптечных учреждений, чтобы местные власти могли определиться с дальнейшей судьбой высвобождаемых помещений, а также проводить заблаговременную информационно-разъяснительную работу с населением по этим вопросам.

Прозвучало также предложение организовать работу в сельской местности передвижных аптечных пунктов. Однако для их деятельности нет необходимой законодательной базы. По итогам совещания депутаты приняли решение проработать этот вопрос и обратиться за поддержкой к коллегам из других регионов через Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России.

«Вопрос очень непростой, но я считаю, что в первую очередь необходимо учесть интересы жителей республики. В любом случае, экономические трудности «Государственных аптек Республики Коми» не должны сказываться на здоровье наших граждан. Это предприятие не только зарабатывает деньги, но и выполняет социальную функцию. Поэтому, если необходимо, мы совместно с Министерством здравоохранения будем искать варианты его поддержки», — подчеркнула Наталья Паншина.