Минск, 23 декабря, 2015, 19:14 — ИА Регнум. «Продолжается преследование участников мирной акции протеста студентов против введения платы за пересдачу зачётов и экзаменов, которая прошла в Минске 2 декабря», — сообщает «Правозащитный центр «Весна».

Студент

Напомним, состоявшийся 2 декабря в Минске «Марш студентов» прошёл в мирной обстановке. Формальным поводом для акции стало решение ректора Белорусского государственного университета Сергея Абламейко ввести плату за пересдачи зачётов и экзаменов. Руководство БГУ побоялось выйти к студентам на переговоры, а милиционеры составили протоколы об административном правонарушении в отношении участников акции.

22 декабря в суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль провела заседание, вызвав одного из участников «Марша студентов» — Павла Сергея, в отношении которого был составлен протокол о нарушении части 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). «Судья запретила журналистам вести фотосъёмку. Затем она не позволила выступить адвокату, который хотел предложить приобщить к делу необходимые материалы, поскольку сочла их несущественными. Ответчика Павла Сергея не ознакомили с материалами дела, — отметили в ПЦ «Весна». — Судья Татьяна Мотыль удалила одного из присутствующих за то, что он пересел на другое место. Ещё одно удаление — насмешки над словами свидетеля».

После выполнения данных процедур Мотыль перенесла рассмотрение дела на 23 декабря. Подсудимый не признал себя виновным, он и его адвокат отметили нарушения в ходе заочного составления протокола, а также заявили о нарушении порядка вызова в суд. Всё это не помешало Мотыль вынести решение: признать Павла Сергея виновным и наказать его штрафом в размере 25 базовых величин ($245 в эквиваленте).

«Как сообщали ранее правозащитники, 2 декабря были составлены протоколы об административном правонарушении на Евгения Амелькова, Глеба Вайкуля. Данные Максима Винярского и Павла Виноградова были вписаны в протоколы, которые до конца не были составлены на месте проведения акции. Некоторых студентов филфака БГУ, в том числе и Глеба Вайкуля, вызвали на следующий день на комиссию в деканат факультета», — сообщил ПЦ «Весна».

Как сообщало ИА REGNUM, «Марш студентов» стал заметным событием в общественной жизни Белоруссии, однако никак не повлиял на решение властей постсоветской республики продолжить «коммерциализацию» высшего образования. Студенты БГУ попытались отстоять свои права и обсудить сложившуюся ситуацию с ректоратом, однако цивилизованного диалога не получилось и кредит доверия, выданный властям постсоветской республики участниками «Болонского процесса», не оправдал себя на практике. Госагитпроп РБ попытался представить «Марш студентов» как мероприятие, в котором студенты якобы не принимали участия.