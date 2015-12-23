Архангельск, 23 декабря, 2015, 19:12 — ИА Регнум. Сотрудникам Главного Управления МЧС Росиии по Архангельской области на месяц задержат заработную плату. Накануне Нового года эта новость застала врасплох сотрудников ведомства. Им пообещали выдать небольшой аванс за декабрь в размере 8−10 тысяч рублей. Остальные деньги обещали заплатить лишь в двадцатых числах января 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из собственных достоверных источников.

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Корреспонденту агентства также стало известно, что на протяжении всего года сверхурочно отработанное время тоже не оплачивают, а переработок у спасателей накопилось много. Причин такого положения дел сотрудникам ведомства не сообщили.

Никаких официальных комментариев по данной проблему руководство ведомства не дает. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Гущин, присутствующий на заседании областной КЧС, от комментариев отказался.

Добавим, что тревожные новости о финансовых проблемах МЧС появляются и в других регионах. Во Владимирской области сотрудникам МЧС предложили взамен зарплаты взять беспроцентный кредит в одном из российских банков.

По информации СМИ, такая ситуация возникла как минимум в трех субъектах РФ — во Владимирской, Калужской и Кировской областях. Ведомства в этих регионах разводят руками, ссылаясь на то, что деньги попросту не поступили из Москвы.

Добавим, что в последнее время в Архангельской области люди самых разных профессий и ведомств говорят то о задержках заработной платы, то о ее резком сокращении. Так, на днях о резком сокращении заработных плат заявили региональные педагоги. Министерство образования и науки Архангельской области открыло телефонную «горячую линию», на которую могут обратиться учителя с вопросами, касающимися выплаты заработной платы. Речь, прежде всего, идёт о возможном безосновательном сокращении зарплат или задержке сроков финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем просроченных долгов по зарплате в Архангельской области за год вырос в 2,3 раза. 1 ноября просроченный долг составил 88,9 млн рублей.

При этом доходы населения Архангельской области продолжают снижаться. По данным Архстата, за 9 месяцев этого года располагаемые денежные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 4,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций уменьшилась на 7,4%.