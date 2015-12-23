Москва, 23 декабря, 2015, 19:08 — ИА Регнум. Предпринимательское сообщество столицы направило письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой остановить снос построек, право собственности на которые оформлено на малый бизнес, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель московского отделения «Опоры России» Александр Жарков. Он подчеркнул, что любое изъятие собственности должно быть подтверждено судебным решением, а не регламентом или постановлением региональных властей.

Alan Levine Кирпичи

«Мы направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой остановить снос самостроя у метро, если право собственности на него оформлено на московских предпринимателей. Если раньше чиновники в суде должны были доказывать, является ли объект самостроем, то на сегодняшний день, апеллируя к поправкам Гражданского кодекса, практически любые строения могут быть признаны незаконными и подвержены сносу. Нужно понимать, что поправки в Гражданский кодекс дали именно право, а не обязанность сносить самострой, и только суд может принимать подобные решения», — сообщил Жарков.

Он уточнил, что право сносить указанные объекты без судебного решения появилось у московских властей в июле 2015 года после вступления в силу соответствующих поправок в ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

В письме сообщается, что с декабря в московское отделение организации малого и среднего бизнеса «Опора России» поступали обращения предпринимателей, которые сообщали, что из-за вступления в силу постановления Правительства Москвы от 8 декабря 2015 года N829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» в городе значительно сократится число предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающих инфраструктуру потребительского рынка.

«При вступлении в действие новых законодательных норм всегда присутствует период «правоприменительной неразберихи». В данном случае, в интересах мэрии Москвы и предпринимательского сообщества, важна именно объективность решений, принимаемых на каждом этапе реализации нормативных актов, что, в свою очередь, достигается не принятием односторонних решений и жалобами пострадавших, а исключительно расширенными консультациями всех заинтересованных сторон», — уточняется в письме.

Жарков добавил, что в целях разрешения спорных вопросов в досудебном порядке необходимо создать рабочую группу с привлечением представителей исполнительной власти города Москвы, предпринимателей и экспертов, а также следует рассмотреть возможность сохранения и/или легализации объектов при условии выведения коммуникаций за счет бизнеса и разработать нормативные документы о выплате денежных компенсаций в связи со сносом павильонов.

Напомним, принятое постановление 829-ПП Москвы содержит список из 104 объектов (зданий, строений), являющихся самовольными постройками и подлежащих сносу в административном внесудебном порядке. Речь идет о таких объектах, как торговый центр «Пирамида» на Тверской улице, павильоны возле входов в метро «Динамо», «Сокол», «Сухаревская», «Таганская», «Арбатская» и другие. Отметим, что ликвидация торговых палаток и ларьков началась в Москве с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ранее заявил, что в городе будет заменена часть торговых палаток на государственные ларьки, которые на конкурсной основе сдадут в аренду бизнесу. При этом планируется демонтировать только те торговые объекты, у владельцев которых истек договор аренды земли.