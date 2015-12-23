Ярославль, 23 декабря, 2015, 19:06 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля арестовал бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко и заместителя мэра Ярославля Леонида Комарова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ростислав Даниленко в зале суда

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ 286 часть 2 «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность» и 159 часть 3 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Обвинение Даниленко и Комарову уже предъявлено. Уголовное дело возбуждено следственным отделом Управления ФСБ по Ярославской области.

При этом Ростислав Даниленко обвиняется как в превышении полномочий, так и в мошенничестве, а Леонид Комаров — только в мошенничестве.

Заседания суда по избранию меры пресечения Даниленко и Комарову проходили в закрытом режиме. Представители прокуратуры и ФСБ отказались от каких-либо комментариев по существу дела. Отказались от таких комментариев и адвокаты подозреваемых, сославшись на подписку о неразглашении. Фактически вся информация об этом деле пока строится на анонимных источниках, а, значит, не может являться полной и достоверной.

«Я дала следствию подписку о неразглашении, поэтому сказать, признал ли он свою вину, я не могу. С высокой долей уверенности могу сказать, что невиновность Комарова будет доказана. Леонида Юрьевича знают многие ярославцы, многим он помог. Задержание для него явилось полной неожиданностью, это был шок и для всех кто его знает. Сейчас он чувствует себя хорошо как морально, так и физически. На давление следствия он не жаловался», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Виктория Русанова, адвокат Комарова.

Как сообщало ранее агентство ЯРНОВОСТИ, чиновники подозреваются в махинациях с недвижимостью. Речь идет о реализации доли одного участника общей долевой собственности в доме в исторической части города в пользу других участников. По сведениям ЯРНОВОСТЕЙ, чиновники пообещали собственникам оказать содействие в нужном решении вопроса, хотя на самом деле это не входило в их компетенцию. Реализацией доли занимались судебные приставы. Даниленко и Комаров получали у руководства службы судебных приставов информацию о ходе торгов и сообщали ее дольщикам, преподнося ситуацию так, что продажу доли контролируют именно они.

По информации ИА REGNUM, главным действующим лицом в этой истории являлся именно Даниленко. Кроме того, есть и другие эпизоды, в которых фигурирует один Даниленко. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации нет.