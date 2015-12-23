Порт-о-Пренс, 23 декабря, 2015, 18:54 — ИА Регнум. В Гаити не состоится второй тур президентских выборов, запланированный на 27 декабря. Как сообщает Prensa Latina, кандидат в президенты от оппозиции обратился с жалобой в избирком на нарушения в ходе первого тура выборов, состоявшиеся 26 октября с.г. Причем, национальное радио сообщило, что о переносе знали все участники политического процесса в стране, но члены избиркома уверяли населения, будто бы переноса не будет.

Дети Гаити

Еще в начале декабря премьер-министр Гаити Поль Эванс поддержал предложение оппозиции о перепроверке результатов первого тура президентских и парламентских выборов, прошедшего 25 октября, комментировало Euronews. Однако, отказался отменять итоги первого тура, которые оппозиция охарактеризовала как «подтасованные». Оппозиция же требовала отмены результатов и создания переходного правительства.

Напомним, что кандидатами в президенты страны, прошедшие во второй тур, стали представитель проправительственной партии Жовенель Мойз и оппозиционер Селестен Жюд.