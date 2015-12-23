Киев, 23 декабря, 2015, 18:39 — ИА Регнум. В ООН продолжают обсуждать возможный ввод миротворцев в Донбасс. Об этом заявил в интервью «Европейской правде» постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР Пацюк

Он подчеркнул, что идею возможного ввода миротворцев в Донбасс продолжают обсуждать в ООН. Но любые обсуждения упираются в несколько факторов. Первый — финансы.

«Она есть, от нее никто не отказывался. Да, это сложный политический вопрос, это очень дорого стоило бы бюджету ООН. По минимальным подсчетам, для охвата оккупированных или неконтролируемых частей территории Украины надо было бы развернуть где-то 25 000 военных. Это — миллиарды долларов в год», — сказал Ельченко.

Второй фактор — возможное вето России и других постоянных членов Совета Безопасности.

«Эту идею наверняка заветировала бы Россия. И другие постоянные члены СБ ООН не в восторге. Звучит аргумент: чем эта миссия была бы лучше той миссии мониторинга ОБСЕ, которая есть сейчас?» — сказал Ельченко.

При этом дипломат уверен, что миссия ОБСЕ, которая сегодня контролирует соблюдения сторонами Минских договоренностей, не может принести мир в Донбасс из-за ограниченных возможностей. Поэтому Киев попытается инициировать смену Генерального секретаря ООН, чтобы новый Генсекретарь принял решение о введении миротворцев ва Донбасс.

«Они не способны и не имеют права прекратить какие-либо действия, которые противоречат выполнению Минских договоренностей. Они только наблюдают. 25 тысяч человек — это серьезное дело. ОБСЕ никогда такого не потянет — ни финансово, ни организационно… ОБСЕ никогда не проводила миротворческих операций. Можно жаловаться на ООН, но десятки конфликтов в мире были урегулированы за последние 50 лет именно из-за миротворческих операций ООН. Так или иначе, но первым шагом к началу рассмотрения этого вопроса должно быть решение Генерального секретаря ООН о направлении в Украину оценочной миссии. Это — небольшая группа специалистов, военных и гражданских, которые приезжают в Украину. Они смотрят, время может понадобиться для развертывания миссии, сколько средств надо, сколько людей. Докладывают это генеральному секретарю, и он потом докладывает Совету Безопасности. И только тогда Совбез начинает думать. Но этого решения — о направлении миссии — генсек так и не принял, хотя никто не мешал ему это сделать. Итак, возвращаюсь к выборам генерального секретаря. Мы постараемся сделать этот процесс таким, чтобы следующий генсек имел хотя бы немножко большую свободу в действиях» — сказал Ельченко.

Напомним, ранее о необходимости ввода миротворцев заявлял президент Украины Петр Порошенко.

«Миссия ОБСЕ является жизненно важной для нас, но этого недостаточно. Именно по этой причине мы считаем, что необходимо располагать миротворческими силами», — заявил Порошенко.