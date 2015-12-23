Минск, 23 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. «Включение банка ВТБ (Беларусь) в список организаций, попадающих под секторальные санкции США, не меняет юридическую силу и объем примененных к нему санкций, действующих с сентября 2014 года», — проинформировала 23 декабря пресс-служба белорусского банка, входящего в российскую «Группу ВТБ».

ksonline.ru «Банк ВТБ»

В белорусской «дочке» ВТБ заверили, что банк «продолжает функционировать в штатном режиме» и уточнение конкретных организаций в списке американских санкций не требует от него «принятия альтернативных решений, так как наложенные санкции, главным образом, ограничивают привлечение в капитал банка средств из США свыше 30 дней».

«Основные средства банк привлекает внутри страны и пользуется поддержкой материнской компании — банк ВТБ (ПАО). Банк выполняет свои обязательства перед клиентами и информирует о том, что на клиентах ВТБ (Беларусь) — как физических, так и юридических лицах — продление ограничительных мер со стороны США никак не отразится», — сказано в пресс-релизе банка.

Другой белорусский банк — «БПС-Сбербанк», являющийся дочерним банком ПАО «Сбербанк», в специальном пресс-релизе сообщил, что сложившаяся ситуация «не меняет характера уже применяемых к банку с 2014 года санкций со стороны США».

В банке отметили, что действующие с 2014 года секторальные санкции в отношении ПАО «Сбербанк» одновременно распространяются на подконтрольные «Сбербанку» компании с долей прямого и косвенного владения 50% и более (в том числе и к ОАО «БПС-Сбербанк»), поэтому «уточнение Офисом по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) данного перечня и упоминание в нем ОАО «БПС-Сбербанк» никак не меняет объем и юридическую силу применимых к банку санкций».

«Секторальные санкции ограничивают доступ самого банка к американскому рынку заемного капитала и не повлияют на дальнейшую работу банка. Все операции клиентов, как юридических, так и физических лиц, будут проводиться в штатном режиме, — заявил и.о. председателя правления ОАО «БПС-Сбербанк» Виктор Перепелица.

«Также в части использования банковских платежных карточек, выпущенных ОАО «БПС-Сбербанк», никаких ограничений по их использованию как внутри страны, так и за рубежом не предусмотрено», — заверил руководитель белорусского банка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Минфин США расширил секторальные санкции в отношении российских компаний и их дочерних структур, мотивируя свои действия политическими факторами, а именно — желанием наказать Россию, которая, по мнению официального Вашингтона, виновна в гражданской войне на Украине, ставшей следствием инспирированного США и ЕС государственного переворота в постсоветской республике. Таким образом под санкциями Вашингтона оказались два белорусских банка, являющихся дочерними структурами российских банков — «Банк ВТБ» и «БПС-Сбербанк». В 2014 году эти две белорусские «дочки» российских банков уже вносились в санкционные списки США, что никак не отразилось на их работе с белорусскими клиентами.