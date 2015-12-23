Киев, 23 декабря, 2015, 17:46 — ИА Регнум. Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратился к программным директорам телеканалов с напоминанием о запрете показа «Иронии судьбы». Об этом сообщает издание «Телекритика».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Барбара Брыльска в роли Нади

Нацсовет разослал телеканалам письма с черным списком программ и фильмов, которые угрожают национальной безопасности Украины. В список попала и «Ирония судьбы». Виной всему исполнительница одной из ролей Валентина Талызина. Она ранее подписала письмо с поддержкой позиции Москвы по Крыму. После этого все фильмы с ее участием оказались под запретом на Украине.

Напомним, ранее на Украине приняли закон о запрете российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Также под запретом оказались фильмы, «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и так далее любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».