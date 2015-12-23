Минск, 23 декабря, 2015, 17:02 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень товаров, цены на которые будут регулироваться Министерством торговли Белоруссии, сообщает 23 декабря Национальный центр правовой информации.

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В частности, в соответствии с указом главы республики, Минторг теперь будет регулировать цены на плодовые креплёные марочные вина, улучшенного качества и специальной технологии.

Напомним, что Минторг Белоруссии в настоящее время уполномочен регулировать цены на социально значимые товары и алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, а также тарифы на работы и услуги по перечню, определяемому Советом министров Белоруссии.

Уточняется, что указ был подписан Александром Лукашенко 21 декабря и вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года в Минторге Белоруссии состоялась рабочая встреча по вопросу реализации плодовых вин с участием производителей, представителей торговых сетей и организаций, магазинов беспошлинной торговли, а также специалистов Национальной академии наук и концерна «Белгоспищепром».

В ходе встречи было отмечено, что плодовое виноделие занимает более 70% всего объёма винодельческой отрасли в республике, однако объёмы реализации вин ежегодно снижаются. Участники рабочей встречи обсуждали, как по-новому подать такую продукцию, выстроить взаимодействие производителя и торговли по продвижению плодовых и плодово-ягодных вин в торговые сети, а также побороть существующие в обществе негативные стереотипы о данной категории вин.

В конце августа Александр Лукашенко провёл совещание, формальным поводом которого стал рост поставок «контрафактной» и «некачественной» алкогольной продукции из России. На деле же речь на совещании шла преимущественно об упущенной выгоде госбюджета Белоруссии от теневого оборота больших партий алкоголя, произведённого в России и Казахстане.

«Контрафакт из Российской Федерации и других стан задавил страну!» — с возмущением констатировал Лукашенко, рассуждая на тему неспособности белорусских производителей алкогольной продукции конкурировать с импортными аналогами ни по цене, ни по качеству.

«У нас мощности по производству алкоголя в два раза превышают наши внутренние потребности. Почему экспорт не растёт? Падает», — заявил также Лукашенко, поинтересовавшись, какие меры предпринимаются по продвижению алкоголя белорусского производства в Белоруссии и за рубежом.

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