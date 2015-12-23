Вологда, 23 декабря, 2015, 16:41 — ИА Регнум. Накануне днем уровень воды по водомерному посту в Великом Устюге составлял 522 сантиметра. К сегодняшнему утру он поднялся на полтора метра и достиг 674 сантиметров, вновь приблизившись к критической отметке. Сейчас затоплен участок местной дороги протяженностью около полукилометра между деревнями Пестово и Коромыслово, входящей в городскую черту Великого Устюга. Если вода поднимется чуть выше, затопление грозит местным населенным пунктам. Как оказалось, на участке реки Сухоны в Великоустюгском районе произошли подвижки льда, из-за чего уплотнился и затор. Это, в свою очередь, повлекло резкий рост уровня воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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«Сегодня в Великий Устюг для мониторинга ситуации выдвинется оперативная группа главного управления МЧС России по Вологодской области. Также в районе затора ледохода будут задействованы два беспилотника. Мониторить обстановку будут и спасатели на судне на воздушной подушке», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM замначальника пресс-службы ГУ МЧС Валентина Лодыгина.

Сейчас в Великоустюгском районе вновь запланированы взрывные работы. Завтра объемы ледяных торосов выяснят после облета территории. После этого спасатели взорвут «лишний» лед.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, угроза подтопления населенных пунктов на севере Вологодчины появилась еще на прошлой неделе. Тогда после взрывных работ на реке уровень воды понизился, однако на днях стал подниматься вновь.

Сейчас продолжительность затора на реках в районе Великого Устюга составляет 10 километров.