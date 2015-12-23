Киев, 23 декабря, 2015, 16:18 — ИА Регнум. Евреи принимали непосредственное участие в создании Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в израильском кнессете, сообщает «112-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

«Евреи как нация были непосредственными участниками создания Украины», — сказал Порошенко.

Президент рассказал о главных целях своего визита в Израиль. По словам Порошенко — это экономическое и инвестиционное сотрудничество.

«Главная цель моего государственного визита в Израиль — активизировать политический диалог, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, определить пути усиления двустороннего взаимодействия во всех без исключения наших сферах. Украина, как и Израиль, выстоит, Украина не сломается, Украина станет еще сильнее», — сказал президент.

Кроме того, Порошенко заявил, что евреям, которые проживают в Крыму, грозят репрессии.

«Объектами репрессивной машины Кремля становятся все несогласные с политикой оккупационных властей, в том числе и представители национальных меньшинств. Еврейская община Крыма, которая насчитывает около 17 тысяч человек, также может оказаться в числе этих жертв, ведь оккупанты со знанием дела начали культивировать и антисемитизм. Они даже поставили памятник Сталину, подстрекая конфликт в Донбассе, куда направляются российские регулярные войска», — сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Израиле. Ранее он заявлял о планах создать зону свободной торговли между Украиной и Израилем.