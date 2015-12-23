Степанакерт, 23 декабря, 2015, 16:18 — ИА Регнум. 23 декабря президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) архиепископа Паргева Мартиросяна, мэра г. Степанакерта Сурена Григоряна, министра градостроительства НКР Карена Шахраманяна и других должностных лиц посетил стройплощадку возводимого в Степанакерте Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери и ознакомился с ходом проводимых там работ.

Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу Президента НКР.

Глава государства подчеркнул, что верующее население Арцаха с большой надеждой ожидает открытия и полноценной деятельности Кафедрального собора в столице, отметив значение этого с точки зрения духовного воспитания, сохранения культурных и национальных ценностей. Президент при этом добавил, что завершение строительных работ в намеченные сроки важно и востребовано.

Напомним, что закладка первого камня в фундамент соборной церкви состоялась в 2006 году. Строительство церкви освятил Католикос Всех Армян Гарегин Второй.

Сооружение храма осуществляется на средства как ААЦ, так и ряда благотворителей из Арцаха (историческое название Карабаха), Армении и зарубежных стран. Свою лепту в возведение нового духовного очага вносят и жители карабахской столицы, делая по мере своих возможностей пожертвования.

По словам предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Паргева Мартиросяна, в советскую эпоху Степанакерт долгие десятилетия был лишён жизненной необходимости иметь собственный дом молитвы. Ранее в Степанакерте была церковь Св. Георгия, однако в 1936-ом году её разрушили. Снесли и семинарию, действовавшую при церкви. На месте церкви был построен городской драмтеатр.

С целью частично утолить духовные потребности верующих в 2005—2007 гг. в Степанакерте была построена церковь Святого Акопа (Якова), которая, однако, из-за своего небольшого размера не в состоянии полноценно окормлять верующих 55-тысячного города. Сооружение Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери глава епархии расценивает как большой стимул для обогащения духовной жизни не только Арцаха, но и всего армянства.

Высота сооружаемого собора достигнет 35 метров, диаметр — 30 метров, а площадь — 900 кв. метров. Внутренние и внешние стены храма будут покрыты туфом.

Сегодня в Нагорном Карабахе действуют десятки церквей и монастырей — древних, средневековых и новых. Каждый год в республике восстанавливаются, реставрируются и сооружаются религиозные объекты. В 2010-ом году в Степанакерте был установлен крест на месте, где планируется построить православный храм Покрова Божьей Матери.