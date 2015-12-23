Санкт-Петербург, 23 декабря, 2015, 15:59 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений, работающий на дамбе в Финском заливе, приведен в действие из-за неблагоприятного прогноза об усилении ветра и подъеме воды. Однако движение судов по фарватеру продолжается. Об этом сегодня, 23 декабря, ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

dambaspb.ru Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений

Маневрирование затворами КЗС началось в 11:00. Водопропускные сооружения В1 — В6 и судопропускное сооружение С2 закрыты. «Судопропускное сооружение С1 остается открытым. Судоходство через Кронштадтский корабельный фарватер сохраняется в обычном режиме», — отметили в МЧС.

В Дирекции КЗС, в свою очередь, уточнили, что для предотвращения подъема воды в устье Невы «задействована часть защитных механизмов Комплекса, включая 64 затвора на водопропускных сооружениях и плоский подъемно-опускной затвор судопропускного сооружения С-2».

«После нормализации погодных условий затворы Комплекса будут приведены в штатное положение», — пообещали в дирекции КЗС. Предыдущий раз комплекс задействовали в ночь с 18 на 19 декабря, также не останавливая судоходство.

Как сообщают синоптики, по данным на 15:00 23 декабря, в Петербурге дует западный ветер со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха +6,8 градуса. Напомним, 20, 21, 22 декабря петербургская погода обновила свои температурные максимумы для этих дней декабря, отклонившись от нормы на 14 градусов.