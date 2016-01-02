Москва, 3 января, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Госдума приняла законы, направленные на стабилизацию ситуации в экономике России и на защиту в социальной сфере. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»), говоря об итогах работы.

Глиняная фигурка

«В эту сессию Госдума, в том числе по инициативе нашей фракции, приняла значительное число законов, направленных на стабилизацию ситуации в отечественной экономике, развитие программ импортозамещения и поддержку наиболее незащищенных слоев населения, включая закон, снижающий нагрузку по тарифам ЖКХ для людей с низкими доходами; поддержку социально ориентированных НКО, закон об адресности социальной поддержки и другие важные законодательные нормы», — перечислил Железняк.

В числе наиболее значимых парламентарий назвал закон о продлении на два года программы материнского капитала. Депутат напомнил, что ранее также был принят закон, устанавливающий возможность использования материнского капитала для покупки товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Кроме того, Железняк напомнил о законе, дающим право субъектам РФ освобождать пенсионеров старше 80 лет от обязанности платить за капремонт и снижать размер взносов на 50% для людей, достигших 70 лет, а также для инвалидов первой и второй групп, закон об увеличении государственных расходов на обеспечение граждан бесплатными лекарствами, закон, продлевающий на 2016 год нулевую ставку налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки в Крым.