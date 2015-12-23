Москва, 23 декабря, 2015, 15:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 2015 год выдался весьма трудным как для экономики страны в целом, так и для банковского сектора в частности, но считать его ужасающим никак нельзя. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги 2015 года в экономической сфере.

www.rea.ru Доцент кафедры банковского дела РЭУ им Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов

«Однако еще в конце 2014 года то и дело звучали мрачные прогнозы на грядущий год. Ожидалось, что курс рубля будет выше 100 за доллар и евро, а поводом послужит ужесточение санкций и падение цен на энергоносители. В этой связи банковский сектор сотрясался от кризисов, связанных с оттоком средств, дефицитом капитала и ликвидности. Начало мрачным перспективам положили проблемы валютных ипотечников и паника среди вкладчиков банков.

Но волна негатива достаточно быстро сошла на нет — уже в январе 2015-го паника среди вкладчиков банков исчезла, часть вкладчиков успела конвертировать свои рублевые вклады в валютные, другая часть — переоформить рублевые вклады под более высокие проценты. Курс рубля в этот период не отличался стабильностью, но стало понятно, что рубеж в 100 рублей для доллара и евро непреодолим.

Конечно, помогли меры, принятые властями, экспортеры стали равномерно продавать валютную выручку, появилась программа докапитализации банков через ОФЗ на 1 трлн рублей, заработала программа валютного РЕПО для банков с лимитом 50 млрд долларов США. Положительный эффект на экономику страны оказала цена на нефть, отскочившая от 40 долларов за баррель до 65 долларов. Таким образом, к началу лета страна практически оправилась от зимнего шока, рубль укрепился к доллару до уровня 48, вслед за снижением инфляции Банк России смог 5 раз подряд снизить ключевую ставку и довести ее до 11%. Пессимистичные прогнозы быстро сменились на оптимистичные, появились предположения, что нефть будет и дальше расти, а курс рубля вернется практически на докризисный уровень.

Но опять прогнозам не суждено было сбыться, виной тому стала новая волна падения цен на нефть. Рубль снова устремился к историческим минимумам, а инфляция стала расти. Правда, существенно замедлился отток капитала из страны, и паническое настроение среди населения и бизнеса было уже не столь высоко. Труднее всего в этой ситуации пришлось валютным ипотечникам, так как стало очевидным, что банки не пойдут им на существенные уступки, а государство не окажет ожидаемого размера помощи. Стартовавшая программа помощи ипотечным заемщикам имела очень жесткие условия и не делила заемщиков на валютных и рублевых. Получилось, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Тем временем банковский сектор постепенно адаптировался к закрытости зарубежных рынков капиталов, низкому спросу на банковские услуги и ужесточению регулирования со стороны Банка России.

Как бы это странно ни звучало, и несмотря на то, что Банк России все-таки ввел отсрочки на повышение требований к деятельности банков, регулирование банковской деятельности в России в 2015 году шло по пути ужесточения. Достаточно вспомнить, что в 2015 году почти 100 кредитных организаций лишились своих лицензий, ряд крупных банков, в первую очередь из первой сотни, были отправлены на санацию. Это сказалось на АСВ, которому сначала пришлось засекретить сведения о состоянии своего фонда, а к концу года АСВ пришлось привлекать кредит от Банка России, чтобы расплачиваться с вкладчиками банков», — высказал свое мнение Бадалов.

«Тревожнее всего ожидания были о декабре 2015-го, учитывая годовщину прошлогодних событий на валютном рынке. Но, кроме памятной даты, других серьезных факторов для повторения прошлогодних событий не наблюдалось. Однако негатив все-таки пришел от безответственных действий ОПЕК, которые неоправданно обвалили в очередной раз цены на нефть, рубль на этот раз хоть и отреагировал падением, но не столь значительным, как показывали расчеты. Снижению скорости падения курса рубля способствовал профицит текущего счета и уменьшение внешнего долга до уровня 520 млрд долларов», — резюмировал эксперт.