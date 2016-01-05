Москва, 6 января, 2016, 02:25 — ИА Регнум. В «Справедливой России» не исключают сокращения расходов федерального бюджета в 2016 году на 5%, передает корреспондент ИА REGNUM. «На 2016 год ситуация с финансированием намного хуже 2015 года. И уже сейчас очевидна необходимость дополнительного отбора приоритетов по реализуемым мерам по импортозамещению в виду ограниченных бюджетных ресурсов», — отметил депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ушаков.

images.esosedi.ru Высохшее озеро

«Выбор приоритетов, необходимый в процессе исполнения федерального бюджета 2016 года, снова встал вопрос об уточнении макроэкономического прогноза. Высока вероятность того, что расходы федерального бюджета снова нужно будет сокращать на очередные 5%», — считает он.

«И вот тут уже нужно будет сокращать неэффективные расходы в части взносов в уставные капиталы, в части материального стимулирования чиновников, в части расходов на капитальное строительство, а также искать дополнительные возможности привлечения заемных средств на внешнем рынке, так как размещения долговых обязательств на внутреннем рынке уже достигли своего исторического максимума. Просто некому уже покупать наши бумаги», — говорит парламентарий.

«Потребуется четкий выбор отраслей, поддержка которых является критической для целей формирования экономического роста», — полагает депутат.

«Мы имеем дело с вялотекущим системным кризисом и финансовым, и экономическим. В настоящее время происходит перераспределение доходов от стран — экспортеров сырьевых ресурсов, какой Россия, безусловно, является, к странам-импортерам. И, чтобы остановить этот процесс, необходимы более решительные действия по смене экономического курса и перераспределению налогового бремени», — заключил Ушаков.