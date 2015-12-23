Калининград, 23 декабря, 2015, 15:38 — ИА Регнум. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС в Калининграде при тушении пожара в ТРК «Сити» удалось избежать многочисленных жертв. Об этом заявил губернатор Калининградской области Николай Цуканов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе во время предстоящих новогодних праздников.

Стоп-кадр видеозаписи Момент взрыва в калинингардском ТРК «Сити»

«МЧС качественно отработало на ликвидации огня, хотя в пожаре погиб один человек. Если бы пиротехника взорвалась, жертв было бы гораздо больше», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что 15 декабря в торгово-развлекательном центре «Сити» произошёл взрыв в павильоне фирмы «Хан», торгующей новогодней пиротехникой. Погибла продавец, студентка 4-го курса Высшей школы педагогики Балтийского федерального университета им. Канта Дарья Богданова.

Всего пожарные эвакуировали из здания около 150 калининградцев. Несколько человек были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

После инцидента МЧС проверило все торговые точки, торгующие петардами. В результате из 34 объектов работающих осталось 17.