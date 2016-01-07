Москва, 8 января, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Правительство РФ слишком оптимистично в своих прогнозах по стабилизации экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Ушаков («Справедливая Россия»). «Год назад правительство надеялось на то, что к концу 2016 года ситуация в экономике стабилизируется. Сейчас прогнозы уже сместились на середину-конец 2016 года. Откуда такой оптимизм?» — задает вопрос парламентарий.

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«Экономика не прошла пик кризиса, мы как раз в середине кризиса и необходимо вырабатывать инструменты по преодолению стагнации и рецессии. Если ситуация стабилизировалась, тогда не нужны существенные объемы зарезервированных средств в бюджете 2016 года», — рассуждает депутат.

«При фиксации нынешней экономической политики резервы могут закончиться уже в 2016 году, и в руках правительства останется два инструмента — либо печатный станок, либо дальнейшая девальвация рубля», — говорит Ушаков.

«Курсовая разница при дальнейшем обесценении рубля спасет рублевые объемы резервов, однако оба указанных инструмента ставят крест на таргетировании инфляции в 6,4 процента», — указал депутат.

«Не перераспределяя налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, не изменяя пропорции зачисления доходных источников в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации для обеспечения исполнения переданных расходных обязательств невозможно сменить проводимую экономическую политику», — уверен Ушаков.