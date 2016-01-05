Москва, 6 января, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Финансовые власти сушат экономику, считают в ЛДПР, указывая на приметы времени, передает корреспондент ИА REGNUM. «На фоне сложнейшей международной обстановки нашей операции в Сирии финансовые власти сушат нашу экономику, убивают фактически остатки российского бизнеса», — заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР). «Хаотичные решения, рефлексия, нежелание слушать экспертное сообщество — это приметы нашего времени», — отметил парламентарий.

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По его словам, за примерами далеко ходить не надо. В частности, он привел пример платных парковок в Москве и крупных мегаполисах. «Грабеж реально среди белого дня, воровство автомашин, передача управления этими процессами частным структурам, беспредел эвакуаторщиков — это сегодняшняя картина», — описал он. «И позиция ЛДПР здесь совершенно четкая — наводить порядок, деньги напрямую в казну, любые решения согласовывать с представительной властью и гражданами», — заявил Дегтярев.

Также он привел пример фонда капремонта и сбор денег. «Ну это просто чудовищный процесс. Позиция ЛДПР известна: плата только добровольная. Если невозможно это решение провести, освободить всех, кому больше 50 лет, от платы в фонд капитального ремонта», — предлагает парламентарий.

Не обошел депутат вниманием и начало работы системы «Платон». «Вроде здравая идея — вывести из тени грузоперевозки — это очевидно, это нужно, собрать деньги на ремонт дорог, ну, а исполнение, оно известно», — констатировал депутат. «Метание с тарифами и штрафами, передача в концессию этого очень чувствительного и капиталоемкого процесса, ну итог: волнения, митинги, блокировка дорог и так далее», — перечислил он. «Позиция ЛДПР известна, она выражена в наших законопроектах: освободить от транспортного налога дальнобойщиков, а платежи проводить напрямую в бюджет. Никакой концессии, никаких операторов», — заключил Дегтярев.