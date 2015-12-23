Ереван, 23 декабря, 2015, 15:13 — ИА Регнум. Для общества и военно-политического руководства Армении больше неприемлем подход Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к проблемам безопасности Армении, заявил глава фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

president.am Серж Саргсян и Николай Бордюжа на саммите ОДКБ в Москве

«Мы не считаем правильным какое-либо сотрудничество формального характера и хотим, чтобы это все было справедливым и реалистичным», — заявил Багдасарян в эфире радио Азатутюн.

По словам Багдасаряна, в Москве Серж Саргсян призвал применить соответствующую статью устава организации: «ОДКБ предназначена именно для выполнения своих обязательств, и, действительно, на бумаге мы очень красивыми строками отметили, что проблема какой-либо страны — это проблема ОДКБ, и это просто осталось только на бумаге».

Как ранее писало ИА REGNUM, выступая на саммите ОДКБ в Москве 21 декабря, президент Серж Саргсян раскритиковал организацию, заявив, что в условиях продолжающейся агрессии Азербайджана по отношению к Армении организация не применяет соответствующую статью Устава.

«Каждый раз, когда Вооруженные силы Азербайджана применяют стрелковое оружие всех калибров, минометы и артиллерийские установки против Республики Армения, они стреляют по Астане, Душанбе и Бишкеку, по Москве и Минску. Напомню, что у нас есть соответствующая статья в Уставе», — заявил Серж Саргсян.

Смену риторики по ОДКБ в Республиканской партии Армении можно объяснить еще и тем, что представитель Армении так и не занял должность генерального секретаря ОДКБ, несмотря на то, что до начала саммита в этом не было практически никаких сомнений.

Главы шести государств (ОДКБ), в которую входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, на саммите в сентябре приняли решение изменить систему назначения генерального секретаря организации. Было признано целесообразным перейти на систему ротации должности генерального секретаря.

18 декабря помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал, что на саммите ОДКБ 21 декабря президенты примут решение о том, кто возглавит организацию.

«Ротация предусматривается на основе русского алфавита, вполне логично, что представитель Армении будет утвержден, но надо согласовать, с какого времени вводить порядок, причем еще и сам порядок не согласован», — рассказал Ушаков.

«Участники саммита отказались от намерений сделать новым генеральным секретарем ОДКБ представителя Армении, решив, что в нынешних обстоятельствах такое назначение может быть истолковано как желание альянса пойти на обострение отношений с Турцией, чего подавляющее большинство, естественно, не хочет. В результате генсеком еще на год остался Николай Бордюжа, с радостной улыбкой вышедший на совместное фотографирование лидеров», — пишет по этому поводу «Московский комсомолец».

Российская пресса также отмечает, что лишившаяся должности генсека ОДКБ Армения была единственным государством — членом Организации, которая в конфликте с Турцией однозначно поддержала Россию.

Как ранее писало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося 9 декабря заседания Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба Вооруженных сил Армении — председатель Военного комитета ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что все начальники штабов организации поддержали позицию России в конфликте с Турцией, в частности — осудили уничтожение турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии как «удар в спину» и назвали «подлой» агрессию Турции. После этого министерства обороны Белоруссии, Казахстана и Киргизии заявили, что Хачатуров не выразил официальных позиций Минска, Астаны и Бишкека.