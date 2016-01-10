Москва, 10 января, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Законопроект о приравнивании суррогатного материнства к торговле людьми член Совфеда Елена Мизулина намерена внести в Госдуму в начале 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Предусмотренное наказание — до 10 лет лишения свободы, коснется только посредников — коммерческих организаций.

nuntium.ru Суррогатное материнство

Большинство суррогатных матерей — женщины, нуждающиеся, находящиеся в отчаянном, бедственном положении, подчас насильно эксплуатируемые, отмечает Мизулина. «Зачастую их втягивают в этот «бизнес» угрозами, принуждением и шантажом. Весь этот теневой рынок уже давно превратился в целую индустрию», — говорит она.

По мнению сенатора, введение уголовной ответственности за подобную деятельность для посредников — до 10 лет лишения свободы — изменит ситуацию в этой сфере. «Отмечу, что суррогатная мать в этом случае воспринимается законом как жертва», — указала она.

Законопроект требует широкой общественной дискуссии с представителями общественных организаций и медицинским сообществом. «После общественного обсуждения я планирую внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время», — заверила Мизулина.

Ранее патриарх Кирилл, выступая в начале года на открытии III Рождественских парламентских встреч, высказывался против существования подобной практики. «Так, нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений. Нам говорят: но что же делать женщине, если она не может родить? Взять сироту, как всегда поступали наши люди», — сказал он.