Ярославль, 23 декабря, 2015, 15:14 — ИА Регнум. В 2015 году вступило в силу 29 судебных решений, обязывающих мэрию Ярославля провести капитальные ремонты многоквартирных домов по закону «О приватизации жилого фонда в Российской Федерации». Общее число таких решений достигло 127, на сумму более 800 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

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Средств на то, чтобы исполнить все судебные решения, в городском бюджете нет. Так, в текущем году удалось отремонтировать только 12 домов. Это приводит к тому, что судебные приставы накладывают на городские власти штрафы. Впрочем, они оплачиваются все из того же городского бюджета.

«У нас составлен график ремонта домов, по которому мы идем. В первую очередь исполняются те решения, которые раньше вступили в законную силу. Так как большинство решений не исполнено, судебные приставы накладывают штрафы на мэрию Ярославля. За 2014 год сумма таких штрафов составила около миллиона рублей, за 2015 — уже 1 миллион 200 тысяч», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

В 2016 году на выполнение капитального ремонта по судебным решениям запланировано 33 млн рублей. По прогнозам городских властей, с учетом выплаты кредиторской задолженности за ранее проведенные работы, городские власти смогут отремонтировать не более пяти домов. Несмотря на то, что в стране запущена программа выполнения капитального ремонта, судебные иски к городским властям продолжают поступать. Люди апеллируют к норме закона, согласно которой жилье при приватизации должно было быть передано собственникам в удовлетворительном состоянии. Что в 1990-е годы, когда проходила массовая приватизация, не было сделано.