Луганск, 23 декабря, 2015, 14:59 — ИА Регнум. 22 декабря на Луганщине позиции Народной полиции ЛНР четыре раза подвергались минометным обстрелам со стороны ВСУ. Об этом 23 декабря заявили в Народной милиции ЛНР, передает ИА REGNUM.

armsofwar.ru Обстрел

В частности, были обстреляны позиции ВС ЛНР в с. Красный Лиман Славяносербского района. При этом украинские силовики использовали 82-мм минометы с позиций в с. Трехизбенка. «В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 17 мин», — сообщили в Народной милиции.

По предварительной информации, в результате обстрелов ВС ЛНР не понесли потери.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Минске завершились переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Украина согласовала с ДНР и ЛНР всестороннее прекращение огня в регионе с 00:00 23 декабря.