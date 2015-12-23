Ярославль, 23 декабря, 2015, 14:51 — ИА Регнум. Возможность заключения под стражу теперь уже бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко и заместителя мэра Ярославля Леонида Комарова рассмотрит 23 декабря Кировский районный суд Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фото со станицы Facebook Эльхан Мардалиев

Следственные органы ФСБ подозревают бывшего заместителя председателя правительства Ярославской области Ростислава Даниленко и заместителя мэра Леонида Комарова в мошенничестве. Курировавший соцсферу и здравоохранение Даниленко уже лишился своего поста.

Даниленко в качестве куратора здравоохранения региона в 2014 году сменил также уволенного со скандалом Александра Сенина. Последнего подозревали в конфликте интересов при закупках медсредств у фирмы его жены. Предшественника Леонида Комарова на посту заммэра по строительству Евгения Розанова тоже постигла незавидная участь. В прошлом году он был осужден за взяточничество на пять лет лишения свободы. По мнению депутата Ярославской областной думы от КПРФ Эльхана Мардалиева, высказанному корреспонденту ИА REGNUM, арест высокопоставленных чиновников — это не проблема отдельных Даниленко и Комарова, а ответственность даже в большей степени губернатора.

«Это проблема глубокая и связана с отсутствием у губернатора и мэра кадрового резерва. Это проблема — найти людей, чтобы они не оказывались замешаны в банальных криминальных схемах. Даниленко курировал здравоохранение области. Это 21−22 млрд рублей в год — почти 40% всего регионального бюджета. Нет внятной кадровой политики, назначения на важнейшие должности происходят по клановым договоренностям», — считает Эльхан Мардалиев.

По его словам, областные депутаты уже направили запрос руководству региона и в правоохранительные органы о причинах и мотивах задержаний и после Нового года ожидают подробных разъяснений.