Москва, 23 декабря, 2015, 14:36 — ИА Регнум. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил обращение в министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, подкрепив его весьма весомыми аргументами, сообщили в ОП РФ.

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Общественник считает, что необходимо принять во внимание тот факт, что 31 декабря официально считается предпраздничным и, соответственно, коротким рабочим днем: как правило, руководства уже нет на рабочем месте, а многие сотрудники берут отгулы, чтобы успеть подготовиться к празднику.

В производственном календаре указано, что долгожданные «зимние каникулы» в 2016 году составят 10 дней — с 1 по 10 января включительно. Но многие жители России с радостью согласились бы обменять последний день каникул на 31 декабря, чтобы «с чувством, с толком, с расстановкой» подготовиться к традиционному празднику.

«Очевидно, что перед Новым годом никаких серьезных решений в компаниях не принимается, в офисах в основном остаются работники среднего и низшего звена. Коэффициент их полезного действия в этот день практически равен нулю. Никакой нужды нет и в работе госучреждений — сомневаюсь, что кто-то пойдет в этот день оформлять документы. Так есть ли вообще какой-то смысл в рабочем дне?!» — подчеркивает общественник.

Отметим, что речь не идет об учреждении дополнительного выходного. Поскольку в последние годы январские каникулы получаются и так слишком затяжными, предлагается забрать один выходной день в январе и отдать его в пользу 31 декабря.

Член ОП РФ добавил, что в этом году в некоторых регионах проводились общественные слушания, посвященные этому вопросу. В итоге на уровне общественности инициативу поддержали порядка десяти субъектов, среди которых Калининградская область, Якутия и Татарстан.