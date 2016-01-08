Москва, 8 января, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Госдума продолжит работу над совершенствованием налогового законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»), говоря о работе над отчетом о состоянии российского законодательства. «В тексте проекта отчета отражаются конкретные аспекты, которые требуют предметного обсуждения. Несомненно, что необходимо продолжить совершенствование налогового законодательства», — сказал Плигин.

Эволюция

На это обращают внимание и профильные комитеты Госдумы, указал он. «Отмечается, что Налоговый кодекс требует уточнения, в нем до настоящего времени сохраняется излишняя сложность и внутренняя противоречивость его отдельных положений, что, несомненно, снижет эффективность действующего налогового законодательства и вызывает необходимость достаточно частого внесения в него изменений», — считает парламентарий. Кроме того, по словам депутата, стратегическим приоритетом для Госдумы является необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы в области промышленной политики и технического регулирования. «Мы этим занимались, но, тем не менее, наши эксперты обращают на это внимание», — сказал депутат.

Также, по словам Плигина, эксперты предлагают «включить в отчет вопрос о необходимости разработки специального закона об инновационной деятельности, учитывающий полный инновационный цикл, и, соответственно, функционирование бизнеса в инновационных условиях».